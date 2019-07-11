Galatasaray Mehmet Topal’ı beklemede tutuyor

Kiralık sözleşmesi biten Ndiaye’nin ardından Fernando da satılırken, Galatasaray orta sahanın merkezine iki transfer birden yapacak. Yerli listesinde adı yazan isimlerden biri Mehmet Topal. Fenerbahçe’den ayrılan 33 yaşındaki ön libero, Avrupa’da bazı takımlarla temasta.

Sarı-Kırmızılı yönetim de şimdilik Topal’ı beklemede tutuyor. Eğer Mehmet Topal Avrupa’dan istediği teklifi alamazsa ve Galatasaray da daha iyi bir yerli bulamazsa bu transfer gerçekleşebilir.

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