Galatasaray - Marsilya maçında kader adamı Muslera!

Bu sezon inişli çıkışlı bir görüntü çizen Fernando Muslera, Marsilya karşısında devleşti. Özellikle ilk yarıda çok net iki gol fırsatını engelleyen Uruguaylı eldiven, ikinci yarıda da kırılma anı olabilecek bölümlerde hata yapmadı. Marsilya’nın kazandığı penaltıda, Milik’in vuruşunu çıkartan kaptan, seken topta yıldız forvete engel olamadı. Yenilen ikinci golde ise Muslera’nın yapacağı pek bir şey yoktu.

8 kurtarış yaptı

Tecrübeli file bekçisi, 90 dakika boyunca kalesine gelen 10 şutun 8’ini kurtardı. Yüzde 75’lik pas isabeti olan ve özellikle kaleden gönderdiği uzun toplarda çok başarılı bir grafik çizen Muslera, toplam 19 uzun pas attı.