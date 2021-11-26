Galatasaray - Marsilya maçında Babel’den 30 saniyede gol

82. dakikada oyuna giren Ryan Babel, sahaya ayak bastıktan 30 saniye sonra rakip fileleri havalandırdı. Marcao’nun savunma arkasına attığı pasta, müthiş bir koşu yapan Hollandalı yıldız, topu bekletmeden usta işi bir vuruşla üst köşeye yolladı.

Golün ardından taklasını atan ve tribünleri coşturan Babel, Marsilya’nın direncini tamamen kıran isim oldu. Babel’in son bölümlerdeki golü ise ofsayt nedeniyle iptal edildi.