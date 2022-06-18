Spor Toto Süper Lig 'de geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 18 gol atan ve krallık yarışında Hataysporlu Ayoub El Kaabi'yle 2. sırada yer alan Mario Balotelli hakkında Galatasaray iddiası gündeme geldi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Galatasaray'ın Balotelli'yi transfer etmek istediği ve önümüzdeki günlerde kulübü Adana Demirpor ile masaya oturacağı vurgulandı.

Galatasaray'dan teklif yok

Başkan Murat Sancak'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

Sancak transfer iddialarıyla ilgili, 'Galatasaray'dan kulübümüze ulaşan sözlü ya da yazılı bir teklif yok' dedi.

6 kez İtalya Milli Takımı'nda forma giydi

Kariyerinde; Inter, Manchester City, Liverpool, Milan, OGC Nizza, Marsilya, Brescia ve Monza takımları bulunan Mario Balotelli, Mavi Şimşekler'de sergilediği performansla göz doldurdu ve eski günlerine dönüş sinyali verdi.

31 yaşındaki santrfor, İtalya A Milli Takımı'nda 36 maçta 14 kez fileleri havalandırdı.





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(Ajansspor)