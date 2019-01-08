Transfer döneminde sessiz kalan Galatasaray, transferde ilk olarak stopere yöneldi.

Fatih Terim'in yönetime sunduğu listede ilk sırada bulunan Mangala'nın fiyatının yüksel olması nedeniyle bu kez de farklı bir isim gündeme geldi.

Serdar Aziz'in takımdan ayrılacak olması nedeniyle stoper arayışlarına giren Galatasaray, Chaves takımında forma giyen 23 yaşındaki Brezilyalı stoper Marcos do Nascimento Texeira'yı gündemine aldı.

22 yaşındaki Brezilyalı stoper bu sezon 16 maçta forma giyerken 2 kez de fileleri havalandırdı.

Metin Karabaş

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