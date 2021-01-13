Galatasaray Malatyaspor karşısına as takımla çıktı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. turda 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorla eleyen Galatasaray rotasyon yapıp ilk 11'de ağırlığı genç ve yedek isimlere vermişti. Süper Lig takımı Yeni Malatya deplasmanında teknik direktör Fatih Terim risk almadı, ligde 11'de oynattığı oyuncuları sahaya sürdü. Arda ile Donk'u İstanbul'da bırakan deneyimli teknik adam cumartesi günü 6-0 kazandıkları Gençlerbirliği maçına göre kadroda değişikliğe gitse de forma giyen isimler daha önce de ideal 11'de şans bulan oyuncular oldu.

Arda'nın yerine Babel

Kaleyi Fatih'e emanet eden Terim, sağ bek Linnes ile sol bek Saracchi'yi bir maç aradan sonra yeniden sahaya sürdü. Donk'un yokluğunda Marcao'nun stoperdeki partneri Luyindama oldu. Savunmanın önündeki Taylan ile Emre Akbaba ve Belhanda yerlerini korurken, cezası biten Emre Kılınç da takıma dödü. Arda'nın yerine Babel forma giydi. İleri uçta da yine Diagne oynadı.