Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'in Galatasaray'ı 6-0 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol atarak yıldızlaşan Rodrygo, İspanyol basınının manşetlerinden inmiyor.

Son olarak Real Madrid, Beşiktaş ve İspanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Vicente del Bosque, 18 yaşındaki Brezilyalı yıldız hakkında konuştu.

Tecrübeli teknik adam, ''Real Madrid'de bir sürü iyi forvet gördüm. Onlara bakınca 'işte bu' diyordum. Galatasaray maçının ardından söyleyebilirim ki Rodrygo'ya da bakınca aynı şeyi görüyorum. Yetenekli, klas, zeki... Diğerlerinde olmayan bir özelliği var.'' sözlerini kullandı. (Hürriyet)

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