Derbiye ilk 11’de başlayan ancak etkisiz performansı nedeniyle 39. dakikada kenara çekilen Abdülkadir Ömür, yedek kulübesinde büyük üzüntü yaşamıştı. Gözyaşlarına boğulan ve uzun süre yerinden kalkamayan 22 yaşındaki futbolcuya, ilk desteği takım arkadaşları verdi. Hatta Galatasaraylı Taylan Antalyalı da A Milli Takım ’dan arkadaşının yanına gitti. Maç sonrasında morali çok bozuk olan Abdülkadir’in, “Kızgınlığım kendimeydi. Buna üzüldüm. Kısa sürede toparlanacağım” dediği öğrenildi. Abdullah Avcı ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Abdülkadir çok yetenekli ve özel bir oyuncu. Sıkıntılı zamanlar geçirdi. Üst üste sakatlıklar yaşadı. Futbolda bunlar var. Hepimiz ona destek olmalıyız” ifadelerini kullanmıştı. Genç oyuncuya sadece ekstra idman programı verilmeyecek, bu süreci hızlı atlatabilmesi adına özel destek de sağlanacak.

FOTOĞRAFIN HİKAYESİ

ADETA YIKILDI (MURAT AKBAŞ)

Galatasaray maça iyi başlayıp 2-0’ı yakalayınca, Trabzonspor taraftarı da homurdanmaya başladı. Abdullah hoca, İsmail ve Abdülkadir Ömür’ü ilk yarının sonlarına doğru çıkartırken, tüm stat 2 oyuncuyu yuhaladı. İsmail’in hocasıyla göz göze geldiğini gördüm ve tecrübeli oyuncu devamında sakince kulübeye geçti. Bu esnada Abdülkadir’in nasıl bir reaksiyon verdiğini takip edemedim. İlk yarı bitince, karşı kaledeki yerime gitmek için Trabzonspor kulübesinin önünden geçerken bir hareketlilik fark ettim. Kaleci Erce, biriyle konuşmaya çalışıyordu. Bir iki adım sonra Abdülkadir’i elinde havlu, gözyaşlarını silerken gördüm. Erce devamlı Abdülkadir’i sakinleştirip, yerinden kaldırmaya çalışıyordu. 6-7 kare fotoğraf çektim, devamını getirmedim. Çünkü o fotoğraflar zaten her şeyi anlatıyordu. Yavaşça yerime doğru giderken, takımdan bir kaç görevli gelip, Erce ile beraber Abdülkadir Ömür’ü soyunma odasına götürdü. Geçmişte bu tarz olaylara çok şahit oldum ama genç bir oyuncunun yuhalanmasına şahit olmak çok üzücüydü.