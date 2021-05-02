Gençlerbirliği'nin Galatasaray'a 2-0 yenildiği karşılaşma sonrası Özcan Bizati açıklamalarda bulundu. Bizati, Babel'in pozisyonunun kırmızı kart olması gerektiğini ifade etti.

Özcan Bizati'nin maç sonu açıklamaları

İyi mücadele etmedik. İyi reaksiyon veremedik. Gözümüzün önünde bir olay. Candeias'a yapılan hareket, her yerde kırmızı kart. VAR ne derse desin, çocuğun omzunda da yırtık oluştu. Sezonu kapattı. Galatasaray'ın bunlara ihtiyacı yok. Rakip eksik kalacakken, biz eksik kaldık. Adil yönetmek gerekiyor.

Diğer pozisyonların daha adil olduğunu düşünüyorum ama o pozisyon gözümüzün önündeydi. O pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum.

Bugün iyi mücadele etmedik, iyi reaksiyon veremedik. O reaksiyonu vermemiz gerekiyordu. Önümüzdeki 3 maçtan iyi puanlar almamız gerekiyor.

Candeias pozisyonunda ne yaşandı?

Gedson Fernandes'in Candeias'a bu hareketi sonrası sarı kart görmüştü. Candeias kısa süre sonra tekrar yerde kalmış ve oyuna devam edememişti.







