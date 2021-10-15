Galatasaray maçı sonrası Marsilya taraftarlarına kötü haber

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçları kapsamında 30 Eylül'de oynanan mücadelede Marsilya, sahasında ağırladığı Galatasaray ile 0-0 berabere kalmıştı. Karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan tribün olayları, oyunun bir süre durmasına neden olmuştu.

Yaşanan olaylar sonrası Marsilya cephesi, 21 Ekim'de deplasmanda oynanacak Lazio maçı için de tedbirler aldı. RMC'nin haberine göre yürütülen görüşmeler neticesinde Marsilya taraftarlarının Roma deplasmanına götürülmemelerine karar verildi.

Ligue 1'de deplasman seyircisi olarak tribünlerde yer almaktan mahrum Marsilya taraftarlarının sadece Lazio maçında değil Lokomotiv Moskova ve Galatasaray deplasmanlarında da takımlarıyla olmamaları planlanıyor.

UEFA'dan yaşanan olaylara ilişkin yaptırım

L'Equipe'in haberine göre 30 Eylül'deki Galatasaray maçı nedeniyle Marsilya'nın ceza alması bekleniyor. UEFA'nın yürüttüğü soruşturmayı karara bağlamak adına 18 Ekim'de toplanacağı ve kararın 22 Ekim'de kamuoyu ile paylaşılacağı aktarılıyor. Marsilya'nın yaşanan olaylar nedeniyle para cezası alması bekleniyor.



