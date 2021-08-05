Şampiyonlar Ligi'ne iki PSV yenilgisiyle eleme turunda veda eden Sarı-Kırmızılı ekip, Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında St. Johnstone'u konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda oynanan ve İsviçreli hakem Sandro Scharer’in yönettiği müsabakada eşitlik bozulmadı. İlk yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Galatasaray , ikinci yarıya şanssız başladı. 55'te Muslera'nın penaltıya sebebiyet vermesiyle kırmızı kart görmesinin ardından 10 kişi kalan Sarı Kırmızılı ekip, 1-0 geriye düştü.

Golün ardından çabuk toparlanan temsilcimiz, 60'da Sacha Boey ile eşitliği yakaladı. Kalan dakikalarda üstünlük golünü bulamayan Galatasaray, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Galatasaray, İskoç rakibini elemesi durumunda, Play-Off'ta Danimarka temsilcisi Randers ile mücadele edecek. Play-Off'u da geçen takım, adını gruplara yazdıracak. Aslan, St.Johnstone'a elenmesi halinde, bu sezon yürürlüğe giren Konferans Ligi'ne geçiş yapacak. Aslan bu durumda, Play-Off turunda Vojvodina - LASK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. St.Johnstone maçının rövanşı ise 12 Ağustos'ta İskoçya'da.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3' Aytaç Kara’nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Mustafa Muhammed önüne indirdi, yakın mesafeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.

8' Galatasaray gole çok yaklaştı. Aytaç Kara’nın sol kanattan yaptığı ortayı kontrol eden Mustafa Muhammed, ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Kerem Aktürkoğlu’na pasını gönderdi. Kerem müsait pozisyonda şutunu çekti, top yan direkten döndü. Dönen topa Mustafa Muhammed vurdu, kaleci Clark golü engelledi. Maçın hakemi, Mustafa Muhammed’in şutundan önce ofsayt bayrağını kaldırdı.

14' Ryan Babel'in sol kanattan kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Marcao, kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Clark, son anda topu çelmeyi başardı.

20' Galatasaray sol kanattan etkili geldi. Sarı Kırmızılı ekibin Hollandalı sol beki van Aanholt'in içeri çevirdiği topu İskoç ekibinin savunması uzaklaştırdı.

21' Kerem'in ceza sahası sol çaprazından çevirdiği top St. Johnstone savunmasından sekti ve Mohamed'in önünde kaldı. Mısırlı forvet, topa vuramayınca Galatasaray ciddi bir fırsattan yararlanamadı.

29' İskoç ekibi tehlikeli geldi. Wotherspoon'un sol çaprazdan attığı şutu Muslera, rahat bir şekilde kontrol etti.

31' Kane, Aytaç Kara'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

35' Mostafa Mohamed'in pasıyla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşu etkili olmadı.

İlk 45 dakika 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Galatasaray, ikinci yarıya 3 değişiklikle başladı. Babel, Van Aanholt ve Mustafa Muhammed oyundan çıktı. Ömer Bayram, Arda Turan ve Mbaye Diagne oyuna girdi.

47' Sacha Boey, rakibine attığı şık çalımla önünü boşalttı. Fransız sağ bekin ceza sahasına yaptığı ortaya kafa vuruşu yapan Berkan, kaleyi tutturamadı.

51' İskoç ekibinin kaptanı Kerr, Muslera'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

PENALTI VE KIRMIZI KART | 55' Aytaç Kara’nın hatalı geri pasında, Kane topu kaptı. Ceza sahasında kaleci Muslera ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Scharer, penaltı kararı verdi ve Muslera’ya kırmızı kartını gösterdi. Galatasaray'da Aytaç oyundan çıktı, kaleci Berk oyuna girdi.

GOL | 58' Penaltıyı kullanan Kerr, kaleci Berk’in sağından topu ağlara yolladı: 0-1









GOL | 60' Galatasaray beraberliği yakaladı. Kerem Aktürkoğlu’nun pasında topla buluşan Boey, ceza sahasına girdi. Boey’in sağ çaprazdan yerden şutunda, top köşeden ağlarla buluştu: 1-1

68' Konuk ekip ikinci golüne yaklaştı. Rakibin uzun attığı topu kontrol etmek için ceza sahası dışına çıkan Berk Balaban, meşin yuvarlak auta çıksın diye beklerken, May topu kaptı. Bu oyuncunun kaleye gönderdiği topu Marcao çizgi üzerinde göğsüyle kontrol etti ve tehlikeyi uzaklaştırdı.

75' St. Johnstone'da O'Halloran oyundan çıktı, Hendry oyuna girdi.

79' St. Johnstone'da Devine, Boey'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Kartın renginin kırmızı olduğunu düşünen Marcao, yaptığı itiraz sebebiyle sarı kart gördü.

82' Kerem'in pasında topla buluşan Arda Turan, sağ kanattan ortayı yaptı. Araya giren Davidson topu uzaklaştırdı.

85' Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortaya Diagne hareketlendi. Ceza sahası içinde vuruşunu yapan golcü oyuncu isabet sağlayamadı.

85' Galatasaray'da Berkan oyundan çıktı Sekidika oyuna girdi.

87' Galatasaray, sol taraftan kazandığı köşe atışını Ömer Bayram ile kullandı. Ceza yayı önüne gelen topa Luyindama kafayı vurdu, yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Clark son anda kornere çeldi.

88' St. Johnstone'da Devine ve Rooney oyundan çıktı. Booth ve Brown oyunda.

90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Sandro Scharer, Bekim Zogaj, Jonas Erni (İsviçre)

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, Van Aanholt (Dk. 46 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Aytaç Kara (Dk. 57 Berk Balaban), Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu (Dk. 86 Sekidika), Babel (Dk. 46 Arda Turan), Mustafa Muhammed (Dk. 46 Diagne)

St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, McCart, Rooney (Dk. 88 Brown), McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine (Dk. 88 Booth), O’Halloran (Dk. 76 Hendry), Kane (Dk. 62 May)

Goller: Dk. 58 Kerr (Penaltıdan) (St. Johnstone), Dk. 60 Boey (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 55 Muslera (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 31 Kane, Dk. 51 Kerr, Dk. 79 Devine (St. Johnstone), Dk. 49 Taylan Antalyalı, Dk. 80 Marcao, Dk. 90 2 Arda Turan (Galatasaray)