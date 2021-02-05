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Galatasaray maçı öncesinde Fenerbahçe'de dev motivasyon

Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Selçuk Şahin defalarca yaşadıkları Galatasaray derbisi tecrübelerini yeni oyunculara tek tek anlatıyor.

05 Şubat 2021, Cuma 08:54 Son Güncelleme:
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Galatasaray maçı öncesinde Fenerbahçe'de dev motivasyon

Sezonun en kritik maçlarından birisinde yarın Kadıköy'de G.Saray'ı konuk edecek olan Fenerbahçe tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Sarı-Lacivertliler'in dev maça psikolojik olarak nasıl hazırlık yaptığını ortaya çıktı.

DİREKSİYONA GEÇTİLER

Daha önce Galatasaray'a karşı defalarda derbi zaferi yaşayan Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Mehmet Aurelio ve Selçuk Şahin kritik 90 dakika öncesi direksiyona geçti.

YENİLERE TEK TEK ANLATIYORLAR

Kulübün 4 önemli eski yıldızı, özellikle ilk kez derbi heyecanı yaşayacak olan isimlere bu maçın önemini anlatıyor. Bu sayede takımdaki motivasyonun üst seviyeye çıkması hedefleniyor. (Takvim)

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