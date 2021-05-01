Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Gençlerbirliği'ne bir futbolcusundan kötü haber geldi. Başkent ekibi yaptığı açıklamada yapılan koronavirüs testlerinde bir oyuncusunun testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Galatasaray karşılaşması öncesi uygulanan COVID-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.







