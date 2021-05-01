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Galatasaray maçı öncesi Gençlerbirliği'ne kötü haber

Gençlerbirliği, Galatasaray maçı öncesinde yapılan koronavirüs testlerinde bir oyuncusunun testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

01 Mayıs 2021, Cumartesi 17:23 Son Güncelleme:
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Galatasaray maçı öncesi Gençlerbirliği'ne kötü haber

Süper Lig'in 39. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak olan Gençlerbirliği'ne bir futbolcusundan kötü haber geldi. Başkent ekibi yaptığı açıklamada yapılan koronavirüs testlerinde bir oyuncusunun testinin pozitif sonuçlandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Galatasaray karşılaşması öncesi uygulanan COVID-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi. 



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