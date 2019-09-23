Galatasaray maçı öncesi dev gelişme! Mbappe, Cavani ve Icardi...

Paris Saint Germain'in dünyaca ünlü golcüleri Kylian Mbappe, Edinson Cavani ve Mauro Icardi'nin Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la oynanacak grup maçının kadrosunda yer alıp alamayacakları büyük merak konusuydu. Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe'ten üç santrforun son durumuyla ilgili gündem yaratan bir haber geldi.

Gazete, Toulouse ile oynanan Ligue 1 maçında sakatlanan oyunculardan Mbappe ve Cavani'nin Cim Bom'a karşı görev yapabileceğini yazdı. Haberde Mbappe'nin çarşamba günü Reims karşısında ilk 11'deki yerini alacağı belirtilirken Cavani'nin de önümüzdeki hafta Bordeaux deplasmanıyla sahalara geri döneceği kaydedildi.

Fransız devinin yaz transfer döneminin son gününden Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Arjantinli yıldız Icardi'ninse ciddi bir sakatlığının olmadığı ancak Türk Telekom Stadyumu'ndaki maça yetişmesinin çok zor olduğu öğrenildi. Galatasaray ile PSG, 1 Ekim 2019 Salı günü kozlarını paylaşacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler