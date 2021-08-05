Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda St. Johnstone ile karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşma saat 21.00’de başladı. Maçı İsviçre Futbol Federasyonu’ndan hakem Sandro Scharer yönetiyor. Scharer'in yardımcılıklarını Bekim Zogaj ve Jonas Erni yapıyor. Dördüncü hakemlik görevini ise Lukas Fahndrich üstleniyor. Galatasaray, St. Johnstone'u elemesi halinde play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.

GALATASARAY-ST. JOHNSTONE CANLI İÇİN TIKLAYIN

Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray-St. Johnstone maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın ev sahipliği yaptığı Galatasaray-St. Johnstone maçı, bu akşam TSİ 21.00’de başladı. İsviçreli hakem Sandro Scharer’in yönettiği müsabaka, D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan naklen yayınlanıyor. Galatasaray-St. Johnstone maçı ile ilgili tüm detaylar anbean fanatik.com.tr'de.

Galatasaray-St. Johnstone ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, van Aanholt, Taylan, Aytaç, Berkan, Babel, Kerem, Mohamed

St. Johnstone: Clark, Gordon, Kerr, McCart, Devine, Rooney, Wotherspoon, McCann, Davidson, O'Halloran, Kane

Cicaldau kadroda yok

Yeni transferlerden Cicaldau, eski takımında Avrupa Ligi eleme turu oynadığı için, statü gereği kadroya dahil edilemedi. Aslan bu turu ve Play-Off'u geçerse, Rumen yıldız gruplarda listeye eklenebilecek.

Muslera'ya tam destek

Her iki PSV maçında da hatalı goller yiyen Muslera ile Fatih Terim'in bir görüşme yaptığı ve "Geride kalan maçları unut. Sen bizim en önemli oyuncumuzsun, sana güveniyoruz" diyerek Uruguaylı eldivene destek verdiği öğrenildi.

Avrupa'daki 291. sınav

Galatasaray, Avrupa kupalarında 291. kez sahne alacak. Sarı-Kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 290 sınavın 101’inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Aslan, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Fatih Terim'le 84. mücadele

Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 83 karşılaşma oynayan Sarı-Kırmızılı takım, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 112 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 126 gol gördü.

Galatasaray'ın St. Johnstone maçı kadrosu

Kaleciler: Muslera, İsmail Çipe

Defans: Yedlin, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Luyindama, Marcao, Boey

Orta saha: Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli

Hücum: Kerem Aktürkoğlu, Babel, Falcao, Mohamed, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sekidika, Ali Yavuz Kol, Diagne