Galatasaray maçı: Galatasaray St. Johnstone maçı D-Smart şifresiz canlı izle... GS St. Johnstone canlı yayın
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda İskoçya Premiership ekiplerinden St. Johnstone ile karşı karşıya geliyor. İki ayaklı bu turu geçen taraf UEFA Avrupa Ligi’nde Play-Off Turu kuralarında yer alacak. Play-off aşamasında eşleştiği rakibini geçen taraf ise UEFA Avrupa Ligi gruplarında yer alma hakkını kazanacak. Fatih Terim ve öğrencileri, galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Galatasaray taraftarı maçın kanalını ve yayın bilgilerini araştırıyor. Mücadele D-Smart Spor Smart ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler google üzerinden 'D-Smart Galatasaray St. Johnstone canlı izle, Galatasaray St. Johnstone maçı şifresiz' araması yapıyor. Galatasaray St. Johnstone maçı ile ilgili tüm detaylar fanatik.com.tr'de.
Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda St. Johnstone ile karşı karşıya geliyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşma saat 21.00’de başladı. Maçı İsviçre Futbol Federasyonu’ndan hakem Sandro Scharer yönetiyor. Scharer'in yardımcılıklarını Bekim Zogaj ve Jonas Erni yapıyor. Dördüncü hakemlik görevini ise Lukas Fahndrich üstleniyor. Galatasaray, St. Johnstone'u elemesi halinde play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Organizasyonda 3. ön eleme turu ilk maçları 5 Ağustos, rövanş karşılaşmaları ise 12 Ağustos'ta oynanacak.
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Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray-St. Johnstone maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın ev sahipliği yaptığı Galatasaray-St. Johnstone maçı, bu akşam TSİ 21.00’de başladı. İsviçreli hakem Sandro Scharer’in yönettiği müsabaka, D-Smart 77. Kanal Spor Smart ve D-Smart GO'dan naklen yayınlanıyor. Galatasaray-St. Johnstone maçı ile ilgili tüm detaylar anbean fanatik.com.tr'de.
Galatasaray-St. Johnstone ilk 11'ler:
Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Marcao, van Aanholt, Taylan, Aytaç, Berkan, Babel, Kerem, Mohamed
St. Johnstone: Clark, Gordon, Kerr, McCart, Devine, Rooney, Wotherspoon, McCann, Davidson, O'Halloran, Kane
Cicaldau kadroda yok
Yeni transferlerden Cicaldau, eski takımında Avrupa Ligi eleme turu oynadığı için, statü gereği kadroya dahil edilemedi. Aslan bu turu ve Play-Off'u geçerse, Rumen yıldız gruplarda listeye eklenebilecek.
Muslera'ya tam destek
Her iki PSV maçında da hatalı goller yiyen Muslera ile Fatih Terim'in bir görüşme yaptığı ve "Geride kalan maçları unut. Sen bizim en önemli oyuncumuzsun, sana güveniyoruz" diyerek Uruguaylı eldivene destek verdiği öğrenildi.
Avrupa'daki 291. sınav
Galatasaray, Avrupa kupalarında 291. kez sahne alacak. Sarı-Kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 290 sınavın 101’inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Aslan, 75 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.
Fatih Terim'le 84. mücadele
Fatih Terim yönetiminde Avrupa arenasında 83 karşılaşma oynayan Sarı-Kırmızılı takım, 32 galibiyet, 17 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 112 kez fileleri havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 126 gol gördü.
Galatasaray'ın St. Johnstone maçı kadrosu
Kaleciler: Muslera, İsmail Çipe
Defans: Yedlin, Alpaslan Öztürk, Van Aanholt, Ömer Bayram, Emre Taşdemir, Luyindama, Marcao, Boey
Orta saha: Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Arda Turan, Feghouli
Hücum: Kerem Aktürkoğlu, Babel, Falcao, Mohamed, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Sekidika, Ali Yavuz Kol, Diagne