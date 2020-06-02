Son dakika haberi... Kiralık sözleşmesi sona erecek olan Florin Andone ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray, aradığı forveti İngiltere'de buldu. Daily Mail, Sarı Kırmızılı ekibin Charlton Athletic forması giyen 30 yaşındaki forvet Lyle Taylor'ı kadrosuna katmak istediğini iddia etti.

Haberde, sezon sonu bonservisini eline alacak olan Taylor ile İskoç ekibi Glasgow Rangers ve birçok Championship ekibinin de temasta olduğu ifade edildi.

Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Taylor'ın sakatlık riski almak istemediği ve oynamak istemediği iddia edildi.

Ligin devam edecek olmasına rağmen, sakatlık riski almak istemeyen Taylor'ın transfer seçeneklerini değerlendirdiği belirtildi.

Düşme hattında yer alan Charlton Athletic'de bu sezon 22 maça çıkan 11 gol kaydeden 30 yaşındaki santfor, takımının en golcü oyuncusu olarak dikkat çekiyor.







