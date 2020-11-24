Kayserispor'un Rumen kalecisi Silviu Lung'dan yılın performansı... Galatasaray karşılaşması öncesinde çıktığı 7 maçta kalesine gelen 39 topu çıkaran ve Süper Lig'in en çok kurtarış yapan file bekçisi olan Lung, Aslan karşısında da devleşti. İlk yarıda 3'ü çok net olmak üzere tam 7 kurtarışa imza atan tecrübeli eldiven, Kayserispor'un soyunma odasına beraberlikle gitmesini sağladı.

Sakat sakat kurtardı

İlk devrenin son anlarında topu uzaklaştırdığı bir pozisyonda üst adalesinde problem yaşayan ve sakatlığına rağmen kurtarışlarına devam eden 31 yaşındaki file bekçisi, son topta kendisini yere bıraktı. Gözyaşlarını tutamayan Lung sakatlığı sebebiyle devrede oyundan alındı. 45 dakikadaki kurtarışlarıyla takımını ipte tutan Rumen eldiven, son dönemin en başarılı kaleci performanslarından birini sergiledi.

İsmail de onu aratmadı!

Galatasaray altyapısında yetişen ve 2 seneliğine Kayserispor'a kiralanan İsmail Çipe, Lung'un sakatlığı sonrasında eldivenleri devraldı. Aslan, İsmail'in koruduğu kaleye, Lung'a olduğu kadar baskı kuramadı. İsmail penaltıya engel olamasa da 4 kurtarışla başarılı bir performans sergiledi.

Yasir sedyeyle dışarda

Geçen sezon Fenerbahçe'den kadroya katılan Yasir Subaşı da talihsiz bir sakatlık yaşadı. 24 yaşındaki sol bek, 40. dakikada Oğulcan Çağlayan'la girdiği ikili mücadelede acılar içinde yerde kaldı. Başarılı oyuncuya saha içinde tedavi yapılırken, daha sonra sedyeyle oyundan alındı ve direkt hastaneye götürüldü. Sol omuz köprücük kemiğinde kırık olabileceği belirtilen Yasir'in net durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.