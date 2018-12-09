Kariyerinin son dönemini Türkiye'de geçiren eski basketbolcu Mirko Milicevic çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Ülkesinin basınından Telegraf'a demeç veren Sırp basketbol efsanesi, geçmişte Luka Doncic'i Galatasaray'a önerdiğini ama Sarı-Kırmızılı ekibin genç yıldız ile ilgilenmediğini ileri sürdü.

Milicevic, "Hayatımda onun gibi bir yetenek görmemiştim. 13 yaşındayken Doncic'i Galatasaray'daki arkadaşlarıma götürdüm. Ancak yaptığımız görüşmeler hiç beklemediğim gibi geçti. Onu istemediler! Ardından babasıyla görüştüm ve Doncic'i Real Madrid götürdüm. Hikayenin devamını biliyorsunuz zaten" ifadelerini kullandı.

Henüz çok genç yaşta Avrupa'da üst düzey iş yapan Luka Doncic, Real Madrid ile THY EuroLeague'de şampiyon olmuş ve MVP seçilmişti.

Bu sezon NBA'de çaylak yılını geçiren Sloven yıldız, Dallas Mavericks forması altında ortaya koyduğu performansla tüm dünyadaki basketbolseverleri kendine hayran bırakmaya devam ediyor.