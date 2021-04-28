Galatasaray Lucescu'yu sansürledi
28 Nisan 2002 tarihinde Galatasaray İzmit İsmetpaşa Stadı'nda Kocaelispor'u 2-0 yenerek, 15. şampiyonluğunu kazanıp Süper Lig'de 3 yıldızı takan ilk takım olmuştu. Sosyal medya hesabından 'Tarihte Bugün' mesajıyla paylaşılan tweette görsel olarak Lucescu'nun kullanılmaması dikkat çekti.
Süper Lig'in 2001-2002 sezonunda Galatasaray, takvim sayfalarında 28 Nisan gösterdiğinde İzmit İsmetpaşa Stadı'nda Kocaelispor'u 2-0 yenerek, 15. şampiyonluğunu kazanıp Süper Lig'de 3 yıldızı takan ilk takım olmuştu.
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1387336344259768322
Sarı Kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından 'Tarihte Bugün' mesajıyla paylaşılan tweette görsel olarak Lucescu'nun kullanılmaması dikkat çekti.
O dönem Galatasaray ile başarılar kazanan Rumen teknik adamın görsellerinin kullanılmaması akıllarda soru işareti bıraktı.