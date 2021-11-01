MENÜ

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

01 Kasım 2021, Pazartesi 16:05 Son Güncelleme:
- A +
Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. 

Daha sonra teknik çalışma ve pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, interval koşuların ardından tamamlandı. 

Galatasaray , Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek. 

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...