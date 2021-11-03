UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynanan maçlar sonrası lider durumda bulunan Galatasaray grubun 4. maçında Lokomotiv Moskova ile taraftarı önünde karşı karşıya gelecek. Grupta lider durumda bulunan ve ilk maçta rakibini mağlup eden Galatasaray bir kez daha galibiyet arayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada görev yapamayacak.

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Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova 11'ler

Galatasaray 11: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Morutan, Kerem, Halil, Dervişoğlu

Lokomotiv Moskova: Guilherme, Zhivoglyadov, Jedvaj, Barinov, Rybus, Maradishvili, Beka Beka, Rybchinskiy, Zhemaletdinov, Anjorin, Kerk

Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 7 puanla ilk sırada bulunuyor. Bir beraberlik ve 2 yenilgisi olan Rus ekibi ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Galatasaray gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenerken, ikinci maçında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, üçüncü maçında ise Rusya'da Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.

İlk maçında Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalan Lokomotiv Moskova, ikinci maçında Lazio'ya 2-0, üçüncü maçında da Galatasaray'a 1-0 yenildi.

Grubun diğer maçında Olimpik Marsilya, yarın TSİ 23.00'te Lazio'yu konuk edecek.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynadığı ilk üç maçta rakiplerine gol fırsatı vermedi.

Sarı-kırmızılı ekip, H Grubu'nda mücadele eden İngiliz ekibi West Ham ile ligde ilk üç haftayı gol yemeden geçen iki takımdan biri oldu.

Galatasaray'da 2 eksik

Galatasaray'da 2 futbolcu yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada görev yapamayacak. UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maç kadrosunda yer alamayacak.