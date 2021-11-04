Süper Lig 'de Beşiktaş yenilgisini Gaziantep FK galibiyetiyle telafi eden Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu lider bitirme hesapları yaparken Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek. TD Fatih Terim basın toplantısında sahaya süreceği ilk 11'i paylaştı. Paylaşmasaydı hücumun en ilerisinde kim oynayacak tahmin etmesi kolay değildi, şimdi Halil Dervişoğlu izleyeceğimizi biliyoruz. Orta alanı ve kanat oyuncularını da kafada kurmak zordu, son lig maçının ikinci yarısındaki düzeni sahada göreceğiz... Sağ kanatta Sofiane Feghouli, sol kanatta Kerem Aktürkoğlu oynayacak. Orta alanda Berkan Kutlu'nun önünde "Morutan & Cicaldau" ikilisi görev yapacak.

GALATASARAY - LOKOMOTIV MOSKOVA MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

3 maç sonunda sadece 1 puanı bulunan Lokomotiv Moskova'da Kovid-19 sıkıntısı yaşanıyor. Önemli hücum silahı Fedor Smolov ve sol bek Nair Tiknizyan son lig maçında oynatılmadı. Rus kaynaklar yüksek ateşleri olduğunu ve oyuncu grubundan ayrı, izolasyonda olduklarını yazdı. Sol açık François Kamano ve ön libero Stanislav Magkeev ise sakatlıkları nedeniyle deplasman kafilesinde yer almadı. TD Markus Gisdol; "Eksik olabiliriz, dinç olamayabiliriz ama yarın sahaya çıkacak her oyuncum elinden geleni yapacaktır buna inanıyorum..." dedi. Smolov'un yokluğunda Gyrano Kerk merkeze daha yakın oynayacak, arkasından desteği Rifat Zhemaletdinov sağlayacak. Rusya'daki maçta orta alanda ayakta kalan belki de tek isim olan Alexis Beka Beka, bir kez daha orta alanda büyük bir savaş verecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray son 7 resmi maçının sadece 1'ini kaybetti. (5 galibiyet - 1 beraberlik)

- Lokomotiv Moskova deplasmanda oynadığı son 11 Avrupa kupası maçının sadece 1'ini kazanabildi. (2 beraberlik - 8 mağlubiyet)

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