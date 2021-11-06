Galatasaray 'ın UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Lokomotiv Moskova maçının sonlarına doğru hakem Sandro Scharer'in gösterdiği kart tartışmalara neden oldu. Sandro Scharer kural hatası mı yaptı? Maç tekrar edilecek mi? İşte olayın aslı...

Lokomotiv Moskova'da Dmitry Zhivoglyadov, 90+2'de Kerem Aktürkoğlu'na faul yaptı. Tam hakem Sandro Scharer, Dmitry Zhivoglyadov'a sarı kart gösterecekken; Diagne oyunu devam ettirmek istedi ancak Dimitri Barinov onu sert müdahale ile engelledi. Bu müdahale sonrasında iki takım futbolcuları arasında tartışma yaşandı.

Zhivoglyadov şaşkınlık yaşadı ama...

Yaşanan tartışmanın sona ermesinin ardından İsviçreli hakem hem Diagne'ye hem de Barinov'a sarı kart gösterdi. Bu iki futbolcunun yanında Kerem'e faul yapan Zhivoglyadov'a da önceki pozisyonda gösteremediği kartı çıkardı. Rus futbolcu önce bir şaşkınlık yaşadı. Kerem'in pozisyonunda sarı kart gördüğünü, Diagne ile Barinov'un pozisyonunda hiçbir şey yapmadığını, bu yüzden neden bir kez daha sarı kart gösterildiğini anlamayan Zhivoglyadov şaşkın gözlerle etrafa baktı.

İsviçreli hakem ilk kartı gösterememişti

Maçın İsviçreli hakemi Sandro Scharer, Kerem'e yapılan faul pozisyonunda Lokomotiv'in 2 numarası Zhivoglyadov'a sarı kartını tam gösterecekken olayların yaşanması nedeniyle kartını bekletmişti. Yaşanan tartışmanın sonrasında Rus futbolcu Kerem'e yaptığı hareket nedeniyle sarı kartı gördü. Daha sonra genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakemin yanına giderek kendisine yapılan harekette de kart gördüğünü, o yüzden kırmızı kart görmesi gerektiğini hakeme bildirse de İsviçreli hakem bunun zaten kendisine yapılan faul sonrasında göstermek istediği kart olduğunu Kerem'e anlattı.