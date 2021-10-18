Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra teknik pas çalışmaları üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, interval koşuların ardından tamamlandı.

Galatasaray , Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarını yarın sabah saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.