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Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü maç haftasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

18 Ekim 2021, Pazartesi 14:04 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarına başladı

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam oynanan lig maçında tam süre alan oyuncular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketleri ile antrenmana başladı. Daha sonra teknik pas çalışmaları üzerinde duruldu.

Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Antrenman, interval koşuların ardından tamamlandı.

Galatasaray , Lokomotiv Moskova maçı hazırlıklarını yarın sabah saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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