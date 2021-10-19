Galatasaray, Lokomotiv Moskova hazırlıklarına devam etti

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra teknik pas ve gruplar hâlinde yapılan top kapma çalışması ile antrenmana devam edildi.

Ana bölümde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yarı sahada çift kale taktik oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray , Lokomotiv Moskova maçı için yarın saat 10.30'da Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Moskova'ya hareket edecek.

Karşılaşma öncesindeki son antrenman, karşılaşmanın yapılacağı Lokomotiv Stadı'nda yarın saat 18.30'da ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek.

Teknik direktör Fatih Terim ve bir oyuncunun katılacağı basın toplantısı saat 18.00'de Lokomotiv Stadı'ndaki medya merkezinde başlayacak.