Galatasaray ligin gol yemeden en çok maç bitiren takımı

Galatasaray deplasmanda oynadığı Gençlerbirliği maçını da 2-0 kazandı ve kalesini gole kapattı. Galatasaray böylece bu sezon Süper Lig'de 17.kez bir maçı gol yemeden bitirdi ve bu alanda zirvede yer aldı. Galatasaray 37 maç sonunda 33 golle ligin en az gol yiyen takımı konumda da bulunuyor. Galatasaray'ın ardından 37 maçta 34 golle Trabzonspor yer aldı

Son 3 maçı gol yemeden bitirdi

Galatasaray Süper Lig'de oynadığı son 3 maçı gol yemeden kazandı. Antalyaspor ve Konyaspor maçını 1-0'lık skorlarla kazanan Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında da 2-0 kazandı. Galatasaray bu sezon ilk kez üç maçı gol yemeden bitirdi

Lider Beşiktaş'ı geçti

Galatasaray, 17 kez gol yemeden maç bitirip bu alanda zirvede yer alırken Beşiktaş 15 maçı gol yemeden bitirdi ve ikinci sırada yer aldı. Fenerbahçe ise 11 maçı gol yemeden bitirdi



