Galatasaray liderliğini nasıl korudu? İşte o 7 madde...

Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenen Galatasaray ligde liderliğini korumayı başardı. İşte Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılı takımın zirvede kalmasını sağlayan detaylar:

1-BEŞIKTAŞ yenilgisi sonrası kaleyi devralan Fernando Muslera etkisini gösterdi. Ligde 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan Galatasaray'da Uruguaylı file bekçisi bu periyotta sadece 3 gol yedi.

2- FATİH Terim'in istediği takviyeleri sarı-kırmızılı yönetim gerçekleştirdi. Ara transferde takıma katılan 4 futbolcu, Alanya'da ilk 11'deydi.

FORMA REKABETİ BAŞARIYI KÖRÜKLEDİ

3-YENİ transferleri ile gençleşen sarı-kırmızılılarda Onyekuru-Mohamed ikilisiyle gol sorunu çözüldü. Yedlin de Alanya'da Emre Kılınç'a asist yaptı.

4-TERİM takım içinden oyuncu kazanmaya devam etti. Stoperde Luyindama ve ön liberoda Etebo son 2 maçta Aslan'ın en iyileriydi.

5-FORMA rekabeti ve Fatih Terim'in adaleti başarıyı getirdi. Maç sonlarında oynayan oynamayan tüm oyuncuların birlikte verdiği zafer fotoğrafı, takım olmanın özeti.

YÖNETİMDEN FUTBOLCULARA DOPİNG

6-GALATASARAY, İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışından Belek'te 3 gün kampa girerek etkilenmedi. Takım iyi şartlarda çalıştı.

7-TEKNİK heyet kadar yönetim de Alanya deplasmanını ciddiye aldı. Futbolculara Alanyaspor galibiyetinden dolayı özel prim verilecek.

MUSLERA TAKIMIN YARISI!

%90'lık kurtarış yüzdesiyle ligin en iyi kalecisi durumuna gelen 34 yaşındaki Uruguaylı, sakatlık dönüşü muhteşem bir performansa imza attı

Galatasaray'ın 1 numarası Fernando Muslera, sakatlıktan döndükten sonra çıktığı 7 Süper Lig maçında kalesine gelen 30 isabetli şutun 27'sini kurtardı. Yeni Malatya, Başakşehir, Fenerbahçe ve Alanyaspor maçlarında rakiplerine geçit vermeyen Muslera, 7 karşılaşmada sadece 3 gol yedi. 34 yaşındaki Uruguaylı kalecinin bu başarısının altında çok çalışmak yatıyor. Öyle ki haziran ayında ayağı iki yerden kırılan Muslera rehabilitasyon döneminde bile idman yapmayı bırakmadı. Koltuk değnekleriyle yazın Florya'ya gelip el-göz koordinasyon ve blokaj tekniği çalışması gerçekleştirdi. Bu profesyonel tavırdan etkilenen Fatih Terim, yetişmeyeceğini bilse de takıma örnek olması adına sezonun ilk yarısında Muslera'ya lisans çıkarttı.

EN ACI GÜNÜNDE BİLE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRDÜ

Annesini kaybettiği süreçte ülkesinde özel çalışmalarına devam eden Uruguaylı kalecinin dönüşü muhteşem oldu. Muslera sergilediği performansla Galatasaray'ın liderliğinde başrolü oynadığı gibi %90'lık kurtarış yüzdesiyle ligin en iyisi oldu.

BAŞARI TESADÜF DEĞİL

Haziran ayında Rize'de ayağı iki yerden kırılan Muslera, ameliyat olduktan kısa bir süre sonra kendini sahaya attı. Ayağındaki alçıya rağmen el-göz koordinasyon çalışmalarını hiç aksatmayan Uruguaylı kaleci, başarısının tesadüf olmadığını herkese kanıtladı.