Galatasaray liderliği kimseye bırakmıyor

Süper Lig'in en formda takımlarının başında gelen Galatasaray, nefes kesen bir şampiyonluk yarışına sahne olan bu sezonda liderliği yine kimseye vermedi. 24. haftada ezeli rakibi Fenerbahçe'den zirve koltuğunu alan Sarı-Kırmızılılar, 4 haftadır da birinci sıradaki yerini korumayı dün de başardı. Erzurumspor'un direncini ilk yarıda attığı gollerle kıran Aslan, üst üste ligde 8. galibiyetini almayı başardı ve ligde bu sezon üst üste 8 maçını da kazanan ilk takım unvanını elde etti.

En son Beşiktaş'a kaybetti

Maç fazlasıyla ve 3 puan farkla 54 puanlı Beşiktaş'ın önünde yoluna devam eden teknik direktör Fatih Terim'in öğrencileri, son mağlubiyetini 17 Ocak 2021'de deplasmanda Siyah-Beyazlılar karşısında almıştı. Sonrasında Cim Bom, Denizlispor, Yeni Malatya, Gaziantep, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, geçen hafta Alanyaspor ve bu kez dün Türk Telekom'da küme düşmeme mücadelesi veren rakibini devirdi. Galatasaray, gelecek hafta içinde Ankara'ya gidecek ve Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.





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