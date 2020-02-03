Galatasaray liderle puan farkını eritiyor

Ligin ilk yarısında sıkıntılı bir süreç geçiren Galatasaray devreye lider Demir Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7'nci sırada girmişti. Ocak ayında iyi bir kamp dönemi geçiren ve Saracchi, Sekidika, Onyekuru takviyeleriyle kadrosunu genişleten sarı kırmızılılar ikinci yarıya fırtına gibi başladı. Sırasıyla Yukatel Denizlispor, İttifak Holding Konyaspor ve Hes Kablo Kayserispor'u deviren Terim'in öğrencileri, üç haftayı kayıpsız atlatarak zirveyle puan farkını eritti. Lider Sivasspor ile arasında 5 puan kalan Galatasaray'da şampiyonluk havasına iyice girildi.

HEDEF KADIKÖY'E KAYIPSIZ GİTMEK

Süper Lig'de Sivasspor, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe'nin ardından 36 puanla 6'ncı sırada bulunan Galatasaray'da öncelikli hedef Kadıköy deplasmanına kayıpsız gitmek. Gelecek hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak sarı kırmızılılar ardından BtcTurk Yeni Malatya'yı ağırlayacak. Sarı kırmızılılar bu iki maçta 6 puan toplayıp Fenerbahçe derbisine yüksek krediyle çıkmayı hedefliyor.

SAKAT İSİMLER İYİLEŞİYOR

Galatasaray'da Konya deplasmanında sakatlanan Saracchi ve Falcao'nun tedavilerine devam ediliyor. Sağ uyluk adale grubunda orta derecede zorlanma olan iki oyuncunun Kasımpaşa maçına kadar hazır olmaları bekleniyor.

ONYEKURU COŞTURDU

Galatasaray'da ara transfer döneminde yeniden sarı kırmızılı formayı giyen Henry Onyekuru, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tüm camianın yüreğini ağzına getirmişti. Sıtmaya yakalanan 22 yaşındaki futbolcu, başarılı tedavi sürecinin ardından Kayserispor maçıyla formasına kavuştu. Oyuna sonradan giren genç yıldız 4'üncü golün asistini yaptı ve taraftarları bir kez daha kendisine hayran bıraktı. Nijeryalı forvet maç sonu taraftarlara 3'lü çektirdi.

YENİ TRANSFER GİBİLER

Galatasaray'da sakatlığını atlatıp ikinci yarıyla birlikte takıma dönen Emre Akbaba da izleyenleri kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. İlk iki maçta golleri sıralayan ve Kayseri maçında da görevini yapan Emre, teknik direktör Fatih Terim'in elini fazlasıyla güçlendirdi. Ayrıca ilk yarıda düşük performans sergileyen, hatta devre arasında gönderilmesi beklenen Mariano da süper bir geri dönüşe imza attı. Brezilyalı sağ bek Konya ve Kayseri maçlarında sergilediği oyunla eskiye dönüş sinyaller verdi. Öte yandan, Belhanda da Kayseri maçındaki performansıyla mücadelenin yıldızlarından biri oldu. Fakat Belhanda gördüğü sarı kart sebebiyle cezalı duruma düştü. Belhanda'nın yerine ise cezasını tamamlayan Lemina, Kasımpaşa maçına hazır.

ADEM 'BÜYÜK' OYNUYOR

Dünya yıldızı Radamel Falcao'nun sakatlığı Galatasaray'da endişe yaratsa da yerine görev yapan Adem Büyük, Kolombiyalı'nın yokluğunu aratmadı. Kayseri karşısında güzel bir gole imza atan Adem, gol yollarındaki ustalığını bir kez daha gösterdi. Oyunun birçok bölümüne etki eden tecrübeli golcü sarı-kırmızılıların gönlüne girdi.

Serhan TÜRK/İSTANBUL, (DHA)