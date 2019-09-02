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Galatasaray, Lemina'yı KAP'a bildirdi

Galatasaray, Lemina'yı KAP'a bildirdi

02 Eylül 2019, Pazartesi 12:36
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Galatasaray, Lemina'yı KAP'a bildirdi

İSTANBUL, (DHA) - Galatasaray, İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton'da forma giyen Mario Lemina'nın transferi konusunda görüşmelere başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Southampton FC  ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

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