Galatasaray , Avrupa Ligi E Grubu’ndaki ilk maçında İtalyan devi Lazio’yu konuk edecek. Sarı-Kırmızılı ekip, bakımı tamamlanan Türk Telekom Stadı’nda bu sezon ilk kez taraftarıyla buluşacak. Çıktığı son 8 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmeyen Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, Lazio engelini aşıp Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamayı amaçlıyor. Sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli, sahadaki yerini alamayacak. E Grubu'ndaki diğer maçta ise Lokomotiv Moskova, Marsilya'yı konuk edecek.

Galatasaray-Lazio maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Lazio maçını Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Bu akşam TSİ 19.45'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı takibi haberimizde olacak.

Galatasaray-Lazio ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

Lazio: Strakosha, Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj, Luis Alberto, Lucas Leiva, Akpro, Zaccagni, Felipe Anderson, Immobile

Türk Telekom'da sezon açılışı!

Zemindeki bakım nedeniyle bu sezon stadından ayrı kalan Galatasaray, bugün taraftarıyla buluşuyor. Sarı-Kırmızılılar, yeni sezonda ilk kez Türk Telekom Stadı'nda taraftarının karşısına çıkacak.

Galatasaray ve Lazio Avrupa Ligi'ne nasıl geldi?

Bu sezon Avrupa’daki ilk sınavını UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Eleme Turu’nda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven’a karşı veren Galatasaray, 5-1 ve 2-1’lik skorlarla yenilerek elendi. Yoluna UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Eleme Turu’nda devam eden sarı-kırmızılılar, İskoçya’nın St. Johnstone takımını 1-1 ve 4-2’lik skorlarla geçerek play-off turuna yükseldi. Bu turda ise Danimarka temsilcisi Randers’i 1-1 ve 2-1’lik skorlarla saf dışı bırakarak gruplara kaldı.

Geçen sezon Serie A'yı 6. sırada bitiren Lazio ise UEFA Avrupa Ligi’nde doğrudan gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

Avrupa'da 295. maç

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında bugün İtalya’nın Lazio takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 295. kez sahne alacak. Sarı- Kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 294 mücadelenin 103’ünden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Aslan, 77 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 393 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde ise 443 gole engel olamadı.

Galatasaray ile Lazio arasında 5. randevu

Galatasaray, Lazio ile tarihinde 5. kez resmi bir müsabakada karşılaşacak. Daha önce 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nde eşleşen iki takım, kendi sahasında oynadığı maçları 1-0’lık skorla kazandı. Galatasaray ile Lazio, son olarak 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaştı. Galatasaray’ın sahasındaki maç 1-1 beraberlikle sonuçlanırken rövanş karşılaşmasını 3-1 kazanan Lazio tur atlayan taraf oldu.

25. kez İtalyan rakip

Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla 25. randevusuna çıkacak. Sarı Kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası’nda daha önce İtalyan takımları Lazio, Milan, Roma, Parma, Juventus ve Bologna ile toplamda 24 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda 7 galibiyet alan Galatasaray, 9 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 30 gol atarken, rakiplerinin 37 golüne engel olamadı.