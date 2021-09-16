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Galatasaray, Lazio maçında taraftarıyla buluştu!

Zemindeki bakım nedeniyle bu sezon stadından ayrı kalan Galatasaray, Lazio maçında taraftarıyla buluştu. Sarı-Kırmızılılar, yeni sezonda ilk kez Türk Telekom Stadı'nda taraftarının karşısına çıktı.

16 Eylül 2021, Perşembe 20:48 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Lazio maçında taraftarıyla buluştu!

Galatasaray , bu sezon ilk kez Türk Telekom Stadı’nda maça çıktı. Türk Telekom Stadı, son olarak geçen sezon Süper Lig ’in son haftasında 15 Mayıs’ta Galatasaray-Yeni Malatyaspor karşılaşmasına ev sahipliği yaptı. Yaz döneminde stat zemininde yenileme çalışmaları başlatıldı.

Sarı-kırmızılı ekip, zemin çalışmalarının yetişmemesinden dolayı bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında ev sahibi olarak çıktığı 4 maçı İstanbul’daki farklı statlarda oynamak zorunda kaldı.

Galatasaray, Lazio müsabakasıyla 124 gün sonra Türk Telekom Stadı’nda maça oynadı.


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