G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim’i Lazio karşısında elde edilen 1-0’lık galibiyet kadar sarı kırmızılı takımın ortaya koyduğu Futbol mutlu etti.

Hürriyet'in haberine göre; Takım halinde sergilenen performans ve istediklerinin yerine getirilmesi Terim’i sevindirdi. Futbolcular da Lazio karşısında sahaya damga vururken ortaya çıkan istatistikler de bunun ispatı oldu.

- Victor Nelsson, hiç ikili mücadele ve hava topu kaybetmedi. Danimarkalı stoper yüzde 93 pas isabet yüzdesi ile oynadı.

- Yine stoper bölgesindeki partneri Marcao, 1 aylık ara sonrasında görev alsa da yüzde 95 pas isabet yüzdesine imza attı.

- Cicaldau, 4 şutla sahanın en çok şut atan ismi oldu.

- Taylan Antalyalı en çok top kazanan isim, Berkan en fazla koşu mesafesine imza atan futbolcu olmayı başardı.

- Yedlin yüzde 70 ikili mücadele kazanma istatistiğine imza attı.

Marcao haftanın 11'ine seçildi

Lazio önünde savunmada sergilediği futbolla dikkat çeken Marcao’yu UEFA, gruplardaki ilk maçlar sonrası haftanın 11’ine seçti.