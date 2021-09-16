Süper Lig 'deki son 2 maçında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayıp 1 puana razı olan Galatasaray 'da Sacha Boey ve Arda Turan sakat. Son antrenmanda Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli kontrollü olarak takımla birlikte çalıştı. Barış Alper Yılmaz da sağ elinde özel süspansiyon sağlayan bir atel ile çalışmalara katıldı. 3 ismin de son durumu maç saati netleşecek... Aytaç Kara, Fatih Öztürk, Oğulcan Çağlayan ve Gustavo Assunçao, Avrupa Ligi listesinde yer almıyor. Lazio karşısında kesin olarak forma giyemeyecek. TD Fatih Terim'in stoperde "Nelsson & Marcao" ikilisiyle maça başlaması, orta alandaki üçlüyü "Taylan, Berkan & Cicaldau" olarak oluşturması bekleniyor. Hücum kanatlarında Kerem Aktürkoğlu ve Olimpiu Morutan yer alacak, gole en yakın isim Halil Dervişoğlu olacak.

GALATASARAY - LAZIO MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Geçtiğimiz sezonu Serie A'da 6. sırada tamamlayan Lazio; İtalya Kupası'na çeyrek finalde, Şampiyonlar Ligi'ne ise son 16 turunda veda etmişti. Yeni sezon öncesi takımı Maurizio Sarri'ye emanet ettiler, Joaquin Correa'yı elde tutamayıp Inter'e kiraladılar ancak Ciro Immobile ile yola devam ediyorlar. Felipe Anderson 4 sezon sonra geri döndü. Sağ beke Elseid Hysaj, sağ kanada Pedro takviyesi yaptılar... Her ne kadar Sarri kimin ilk 11'de başlayacağını basın toplantısında söylemese de, İtalyan kaynaklar tecrübeli teknik adamın Avrupa Ligi'nde kadroda "ufak" değişiklikler yapabileceğini yazdı. Bu sezon 3 lig maçında da son 10 dakika sahne alan Vedat Muriqi ilk 11'de başlayabilir. Kalede Pepe Reina yerine Thomas Strakosha görebiliriz. Stoperde Stefan Radu, orta alanda Danilo Cataldi izleyebiliriz.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 14 maçın sadece 1'inde kalesini gole kapatabildi. (4 galibiyet - 3 beraberlik - 7 mağlubiyet)

- Lazio deplasmanda çıktığı son 9 Avrupa kupası maçını kazanamadı. (3 beraberlik - 6 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Lazio kazanır" oldu! %45'lik kesim sarı-kırmızılı temsilcimiz karşısında Sarri'nin öğrencilerinden 3 puan bekliyor... %14'lük kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.