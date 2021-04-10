Galatasaray, kötü gidişatı durduramıyor

Süper Lig’in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray’ın galibiyet özlemi üç maça yükseldi. Ligdeki son iki maçında Çaykur Rizespor ve Atakaş Hatayspor’a kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük ile de berabere kalarak son üç haftada 8 puan kaybetti. Galatasaray bu sonuçla puanını 62’ye, Fatih Karagümrük de 49’a yükseltti.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’in 35. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise haftayı maç yapmadan (BAY) geçecek.

Yedlin sakatlandı

Galatasaray’ın ABD’li oyuncusu DeAndre Yedlin, ilk yarıda sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Karşılaşmanın 20. dakikasında Lens ile mücadeleye giren Yedlin, acı içinde yerde kaldı. Saha kenarına alınan ve tedavisi gerçekleştirilen ABD’li oyuncu, 26. dakikada tekrar oyuna girdi. Yedlin, 1 dakika sonra ise kendini yere bıraktı ve oyundan alındı. 28. dakikada Yedlin’in yerine Şener Özbayraklı oyuna dahil oldu.

Donk kırmızı kart gördü

Galatasaray’da Ryan Donk, mücadelenin 79. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Karşılaşmanın 76. dakikasında Sobiech, Donk ile girdiği mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Ali Palabıyık, Video Yardımcı Hakem (VAR) Merkezi’nden gelen uyarı sonrasında kenara geldi ve pozisyonu izledi. Ali Palabıyık, pozisyonu izledikten sonra Donk’a kırmızı kartını gösterdi. (AA)