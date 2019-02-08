Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi için gönderdiği oyuncu listesine Olimpik Marsilya'dan transfer ettiği Kostas Mitroglou'nu dahil etmemişti.

Sarı Kırmızılılar'ın bu kararı hakkında 30 yaşındaki Yunan golcünün bir yakınından flaş bir açıklama geldi. Fransa'da yayım yapan Foot Mercato'ya konuşan söz konusu kişi, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

"Kostas'ın UEFA listesine yazılmamasının nedeni çok basit. Galatasaray, Benfica ile oynayacak ve Kostas'ın haklarının bir bölümü hâlâ Benfica'da. Onu, Benfica'ya karşı oynatmak doğru olmazdı."

Portekiz kulübü Benfica, Mitroglou'nun Marsilya'ya satılışı sırasında yapılan anlaşma gereği oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek gelirin %50'sine sahip olacak.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler