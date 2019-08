Galatasaray - Konyaspor maçına geri sayım sürüyor. Süper Lig’in ikinci haftasında Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek. Ligin ilk haftasında iki takım da 3 puan alamadı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Denizlispor’a 2-0 yenilirken, yeşil-beyazlılar ise evinde Ankaragücü ile 0-0 berabere kaldı. Galatasaray’da cezası biten teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor maçında takımının başındaki yerini alacak. Süper Lig’de geçen sezonun 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim’e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç ceza verilmişti.

Peki, Galatasaray - Konyaspor maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Galatasaray - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi anbean Fanatik.com.tr'de olacak.

İLK 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Babel, Emre Mor, Feghouli, Diagne

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat Öztorun, Jonsson, Ömer Ali, Jevtovic, Milosevic, Daci, Bajic

37. randevu

Galatasaray ile Konyaspor, lig tarihinde bugüne kadar 36 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. Geride kalan 7 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Cimbom’un 71 golüne Konya ekibi 20 golle yanıt verdi. İki takım arasında son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Konya’da oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

97 gün sonra taraftarıyla buluşacak

Galatasaray, 97 günlük aranın ardından taraftarının önünde resmi maça çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı’ndaki son maçını geçen sezon Süper Lig’in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile yapmıştı. Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kazanarak, sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

Konya’ya en son 2003 yılında yenildi

Galatasaray, ligde Konyaspor’a 25 maçtır mağlup olmuyor. Sarı-kırmızılılar, Konya’ya karşı ligdeki son yenilgisini 13 Eylül 2003 tarihinde deplasmanda 1-0’lık skorla aldı. Söz konusu 25 karşılaşmada Aslan, 19 kez galip gelirken, 6 kez de berabere kaldı.

Evinde 36 maçtır geçit vermiyor

Galatasaray, Süper Lig’de evinde oynadığı 36 müsabakada rakiplerine mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu maçlarda 31 kez rakiplerini mağlup ederken, 5 kez de berabere kaldı. Aslan, Süper Lig’de sahasında en son 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, bu alanda hem ligin devam eden en uzun yenilmezlik serisini hem de kendi tarihinin en uzun iç saha yenilmezlik serisini elinde bulunduruyor.

Fatih Terim’in cezası bitti

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’in 33. haftasındaki Başakşehir müsabakasında hakem tarafından tribüne gönderilen Fatih Terim’e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maç men cezası verilmişti. Cezasının ilkini geçen sezonun son haftasındaki Sivasspor maçında, diğerini de TFF Süper Kupa’daki Akhisarspor müsabakasında çeken Terim, ligin ilk haftasındaki Denizlispor karşılaşmasıyla cezasını tamamladı. Deneyimli teknik adam, Konyaspor maçıyla birlikte takımın başında yer alacak.

Marcao cezalı

Denizlispor maçı öncesinde Galatasaray’da Marcao’nun cezası bulunuyor. Ligin ilk haftasında deplasmandaki Denizlispor maçında çift sarı kart sonucunda kırmızı kartla oyun dışı kalan Brezilyalı futbolcu, Konya müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

Düdük Mete Kalkavan’da

İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Kutluhan Bilgiç görev alacak. Maçta VAR’da Mustafa Öğretmenoğlu, AVAR’da ise Kerem Ersoy olacak.

Yeşil-beyazlı ekip, ligde Galatasaray’ı 25 maçtır yenemiyor. Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003’te evindeki maçta 1-0’lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 25 karşılaşmadan 19’unu yitirdi, 6’sında berabere kaldı, 16 yıla yakın süredir 3 puana ulaşamadı.

Deplasmanda galibiyeti yok

Konyaspor, lig tarihinde Galatasaray ile İstanbul’da yaptığı hiçbir maçı kazanamadı. Taraflar arasında İstanbul’da yapılan 18 lig maçından 15’ini sarı-kırmızılılar kazandı, 3’ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi. Konyaspor deplasmandaki puanlarını 2006-2007’de 3-3, 2015-2016’da 0-0, geçen sezon da 1-1’lik beraberliklerle aldı. İstanbul’da ev sahibi ekip 46, konuk takım ise 14 gol attı.

En farklı skorlu galibiyetler

2007-2008 sezonunda İstanbul’da yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu sonuç, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma oldu. Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki iki galibiyetini de 1-0’lık sonuçlarla aldı.

Terim ile Kocaman 14. randevuda

Süper Lig’de yarın Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman arasında da rekabete sahne olacak. İki takım sezonun ilk galibiyeti için sahaya çıkacak.

İkili arasında 14. randevu

Fatih Terim ile Aykut Kocaman’ın çalıştırdığı takımlar Süper Lig ve TFF Süper Kupası’nda toplam 13 kez karşı karşıya geldi. İki teknik adam ilk olarak 27 Eylül 2002’de Galatasaray ile İstanbulspor arasında oynanan mücadelede karşılaştı ve Terim’in öğrencileri sahadan 2-0 galip ayrıldı. Geride kalan 13 maçta Fatih Terim’in Aykut Kocaman’a 5’e 3 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. 5 karşılaşma ise berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda Terim’in takımı 18 kez rakip fileleri havalandırırken, Aykut Kocaman’ın ekipleri ise 15 gol attı.

Öte yandan iki teknik adam arasında oynanan son 3 mücadele ise berabere sonuçlandı.

Fatih Terim ile Aykut Kocaman’ın teknik adam olarak karşılaştığı maçlar şöyle:

29.04.2019 A. Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)

23.11.2018 Galatasaray: 1 - A. Konyaspor: 1 (Süper Lig)

17.03.2018 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig)

12.05.2013 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 1 (Süper Lig)

16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig)

12.08.2012 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 2 (Türkiye Süper Kupası)

12.05.2012 Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Süper Lig Şampiyonluk Grubu)

22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2 (Süper Lig Şampiyonluk Grubu)

17.03.2012 Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 2 (Süper Lig)

07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1 (Süper Lig)

06.12.2003 İstanbulspor: 3 - Galatasaray: 1 (Süper Lig)

15.03.2003 İstanbulspor: 1 - Galatasaray: 2 (Süper Lig)

27.09.2002 Galatasaray: 2 - İstanbulspor: 0 (Süper Lig)