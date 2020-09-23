'Galatasaray kolay kazanır'

Tarafsız olmaya çalışsam da, Hajduk Split’in5-6 yıldan daha fazla bir süredir bundan daha kötü bir durum içinde olmadığını net şekilde söyleyebilirim. Takım geçen sezon kötüydü. Bununla birlikte başkan Marin Brbic görevinden ayrıldı ve daha sonra teknik direktör İgor Tudor, sezonun başlamasına kısa bir süre kala Juventus’un yolunu tuttu. Birkaç gün içinde de tüm kulüp patlama noktasına ulaşacakken, herkes ayrılma kararı alırken taraftarlar olaya müdahal eetti ve sular şimdilik duruldu.

Standart bir 11’i yok

Hajduk’un son 6-7 aydır standart bir 11’i bulunmuyor. Kadro ve format sürekli değişiyor. Oyuncular kayıp gibi gözüküyor ve 90 dakikayı çıkaracak güce sahip olmadıkları görülüyor. Ne yazıkki sıkıntılar devam ediyor. Tudor’dan sonra takımı, çok fazla tecrübesi olmayan yardımcısı Vukas’a emanet ettiler. Herkes Tudor’dan sonra onun da ayrılacağını ve daha tecrübeli bir hocanın takıma geleceğini düşünüyordu. Bu karar taraftarları çıldırttı. Hajduk adeta bugün kimsenin hangi noktaya gideceğini bilemediği bir denek gibi gözüküyor.

En iyisi Diamantakos

Kaleci Posa ve çok yetenekli bireldiven. Genç stoper Vuskovic, Avrupa’nın çok şeyler beklediği biroyuncu. Aynı yorumum,sol bek Colina içinde geçerli. Orta alanda Nejasmic, çok yönlü bir futbolcu. Ofansif orta saha Caktas, yaratıcı bir oyuncu profiline sahip olmasada, golcü kimliğiyle ön plana çıkıyor. Hemen hemen iki yıldır Hırvatistan Ligi’nin en golcü ismi. Kanatlardaki Gyursco ve Jairo, kesinlikle dikkat edilmesi gereken, savunmaya problem çıkaran oyuncular. Yunanatak oyuncusu Diamantakos, kulübün yeni yüzlerinden ve Hajduk’un en iyi oyuncusu rolünü de şimdiden eline aldı. Çok tehlikeli bir futbolcu ve şuan için performans anlamında yüzde 70’lerinde olduğunu söyleyebilirim.

Bu oranlar hediye gibi

Maçla ilgili bir sonuç tahmini yürütmek gerekirse; Galatasaray için çok ama çok kolay bir galibiyet olacağını düşünüyorum. Bahis şirketlerinin bu maç için Galatasaray’a 1,7 bahis oranı verdiklerine hâlâ inanamıyorum. Bu adeta bir hediye gibi! Hajduk, ne yapacağı belli olmayan bir takım. İstanbul’da nasıl bir performans gösterecekleri belirsiz. Ya berbat ya da inanılmaz iyi oynayabilirler. Tamamen bir piyango. Hırvat ekibi takım futbolu oynayamıyor ama yetenekli oyuncuları var. İşte bu noktada da devreye Caktas, Jairove Diamantakos giriyor. İstanbul’da takımları adına farkı onlar yaratabilir.



