Sezon başında Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk ve Arda Turan gibi önemli ismleri bonservis ödemeden kadrosuna katan Galatasaray gözünü Fortuna Düsseldorf forması giyen Kenan Karaman'a dikti.

Takvim'in haberine göre; Alman ekibi Düsseldorf'la sözleşmesini uzatmayan Kenan sezon sonunda boşa çıkacak ve yaz transfer döneminde gurbetçi oyuncunun 2 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini finansal fair- play yüzünden ödeyemeyen Galatasaray işi bitirecek.

SAĞ AYAKLI AMA SOL AÇIKTA OYNUYOR

A Milli Takım'a düzenli olarak çağrılan Karaman çok yönlü bir hücum oyuncusu. Sağ ayağını kullanan ve sol açıkta oynayan Kenan kariyerine Almanya 2. Ligi'nde devam etmeyi düşünmüyor. 26 yaşındaki oyuncu ile Başakşehir ilgilense de Kenan'ın Türkiye'deki ilk tercihi Galatasaray.















