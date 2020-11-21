Galatasaray Kenan Karaman transferi için gün sayıyor

Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Ara transfer dönemine büyük bir hassasiyetle hazırlanan Sarı-Kırmızılılar'da, teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi en çok istediği oyuncuların başında gelen Kenan Karaman'la bir görüşme daha gerçekleşti. 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın bizzat yürüttüğü temaslar sonucunda, Milli forvetle mutabakat sağlandı. Kenan Karaman'ın, Galatasaray'a imza atmak üzere yönetime söz verdiği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar'ın şimdi, Kenan'ın kulübü Fortuna Düsseldorf'u ikna etmesi gerekiyor. Bundesliga 2'de mücadele eden Düsseldorf cephesinde ise hâlâ bu satışa sıcak bakılmadığı ifade edildi.

Son gün, son saate kadar...

Kenan Karaman'ın mukavelesi sezon sonunda bitiyor. Eğer Almanlar bu transfere devre arasında onay vermezse, Sarı-Kırmızılılar oyuncuyu sezon sonunda bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlayabilecek. Buna karşın Galatasaray Yönetimi'nin, ara transfer dönemi sona erene kadar Fortuna Düsseldorf'la görüşmeleri sürdüreceği ve işi cüzi bir bedelle bitirebilmek adına baskı kuracağı belirtiliyor.



