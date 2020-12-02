Galatasaray - Kenan Karaman flörtünde son dakika

Sarı-Kırmızılılar bu ihtimali göz önünde bulundurarak devre arasında kanat ve forvete takviye yapmaya hazırlanıyor. Kenan'ın da sezon sonunda bedavaya gelmesi, Finansal Fair Play bütçesi çerçevesinde Galatasaray'a hiç zorluk çıkarmamış olacak. Bu arada Kenan'la Galatasaray Yönetimi'nin her konuda anlaşma sağladığı belirtiliyor. Her şeye rağmen, daha önceden de planlandığı üzere Sarı-Kırmızılılar, Alman kulübünü ara transfer dönemi boyunca yoklamaya ve bu işi uygun bir zeminde daha kısa sürede bitirmeye çalışacak.



