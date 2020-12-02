Galatasaray - Kenan Karaman flörtünde son dakika
Galatasaray'da transfer mesaisi yoğunlaştı. Kulübü Fortuna Düsseldorf, Galatasaray'ın tüm ısrarlarına rağmen Kenan Karaman'ın bonservisini vermeye yanaşmıyor. Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Milli futbolcunun transferi yaz aylarına kalabilir. Galatasaray yeni hamleler planlıyor.
Sarı-Kırmızılılar bu ihtimali göz önünde bulundurarak devre arasında kanat ve forvete takviye yapmaya hazırlanıyor. Kenan'ın da sezon sonunda bedavaya gelmesi, Finansal Fair Play bütçesi çerçevesinde Galatasaray'a hiç zorluk çıkarmamış olacak. Bu arada Kenan'la Galatasaray Yönetimi'nin her konuda anlaşma sağladığı belirtiliyor. Her şeye rağmen, daha önceden de planlandığı üzere Sarı-Kırmızılılar, Alman kulübünü ara transfer dönemi boyunca yoklamaya ve bu işi uygun bir zeminde daha kısa sürede bitirmeye çalışacak.