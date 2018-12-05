Galatasaray, Keçiörengücü maçında altyapıdan 8 ismi oynattı

Galatasaray, Keçiörengücü maçında 5'i ilk 11'de, 3'ü sonradan olmak üzere altyapıdan toplam 8 futbolcuya görev verdi. A Takım'da ilk defa oynayan ve maça 11'de başlayan 2000 doğumlu Atalay Babacan takımı adına gol kaydetti.

05 Aralık 2018, Çarşamba 15:16
- A +
Galatasaray, Keçiörengücü maçında altyapıdan 8 ismi oynattı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü’nü 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların 21 kişilik kupa kadrosunda altyapıdan toplam 11 futbolcu yer aldı. Aslan ilk 11’de ise 5 genç futbolcuya şans verdi. İlk 11'de İsmail Çipe, Atalay Babacan, Gökay Güney, Celil Yüksel ve Yunus Akgün yer alırken, daha sonra da Recep Gül, Abdussamed Karnuçu ve Ali Yavuz Kol oyuna dahil oldu. 

Gollerde gençlerin katkısı büyük 

Kariyerinde ilk kez A Takım’da forma giyen 2000 doğumlu Atalay Babacan, 33. dakikada uzaktan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Atalay’ın golünün asistini ise Celil Yüksel yaptı. Bu sezon Teknik Direktör Fatih Terim’in zaman zaman şans verdiği Yunus Akgün ise Linnes’in golünde pası veren isimdi. 

Galatasaray’ın Keçiörengücü karşılaşmasında altyapıdan kadroda yer alan futbolcular şöyle: 

İsmail Çipe - 05.01.1995 (23) - 90 dakika oynadı 

Batuhan Ahmet Şen - 03.02.1999 (19) - oynamadı 

Atalay Babacan - 28.06.2000 (18) - 65 dakika oynadı 

Gökay Güney - 19.05.1999 (19) - 90 dakika oynadı 

Celil Yüksel - 01.01.1998 (20) - 79 dakika oynadı 

Yunus Akgün - 07.07.2000 (18) - 90 dakika oynadı 

Sefa Özdemir - 24.04.1998 (20) - oynamadı 

Recep Gül - 05.11.2000 (18) - 25 dakika oynadı 

Abdussamed Karnuçu - 04.02.2000 (18) - 11 dakika oynadı 

Mustafa Kapı - 08.08.2002 (16) - oynamadı 

Ali Yavuz Kol - 29.01.2001 (17) - 4 dakika oynadı 

İHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.