Son dönemlerde yükselişte olan ve Cüneyt Çakır’ın tahtına aday gösterilen Zorbay Küçük, Galatasaray-Kayserispor maçında verdiği kararlarla eleştiri oklarının hedefindeki isim olmuştu. Zorbay Küçük’ün babası Feyzullah Küçük suskunluğu bozdu. Feyzullah Küçük, ayrıldığı eşi istemediği için oğluyla görüşemediğini söyledi.

Feyzullah Küçük, Galatasaray Futbol Okulu'nda antrenör olarak çalıştığı için oğlunun Galatasaray-Kayserispor maçına atanması çok tartışılmıştı.

'Benim de yaşamımı sağlayabilmem için çalışmam gerekli'

Konuya ilişkin suskunluğunu Ajansspor’a bozan Feyzullah Küçük, "Oğlum Zorbay ile uzun yıllardır görüşmedim, görüşemiyorum da. Galatasaray-Kayserispor maçından önce ve sonra sosyal medyada Zorbay ile ilgili linç kampanyası başlatıldı. Bunun sebebi de benim Galatasaray Futbol Okulu'nda antrenör olarak görev yapmam. Ben hayatımı idame ettirebilmek için Büyükçekmece Galatasaray Futbol Okulu'nda çalışıyorum. Benim de yaşamımı sağlayabilmem için çalışmam gerekli. Bu bir futbol okulu, akademi de değil, Galatasaray altyapısı da” dedi.

Evliliklerde boşanmaların olduğunu söyleyen Feyzullah Küçük, “İnsanlar eşinden ayrılabilir. Ben de 1996 yılında eski eşim Güler Hanım'dan ayrıldım. İkinci evliliğimden sonra da eski eşim çocuklarımla görüşmemi istemedi. Benim de hatalarım oldu, uzun yıllardır Zorbay ile görüşmüyorum. Zorbay benim canımdır, kanımdır, pazar gecesi Zorbay'a yapılanlardan sonra sabaha kadar uyuyamadım. Zorbay'a destek olsunlar. MHK'nin böyle genç hakemlere ihtiyacı var” dedi.

Büyük oğlu Mehmet Can ile görüştüğünü anlatan Küçük, “Kendisi de şu anda İstanbul'da yaşıyor. Zorbay ile görüşmüyorum istesem görüşebiliriz fakat kendisine yıllar sonra istemeden de olsa zarar vermek istemiyorum. Zorbay hakem olduktan sonra futbolculuğumda oynadığım takımlardan arayanlar olduğunda telefonlarına bakmadım. Benim için sosyal medyada Galatasaraylı dediler, ben Adanasporluyum; turuncu-beyazım...



