Galatasaray Kayserispor maçına ofansif kadro ile çıkacak

Sakatlıklar ve Kovid-19 vakaları nedeniyle ideal kadrosunu kurmakta bir hayli zorlanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sonunda kararını verdi. Hafta boyunca birçok deneme yapan tecrübeli çalıştırıcı, dünkü antrenmanda oynattığı ofansif 11'i, pazartesi günü de sahaya sürmeye hazırlanıyor. Son idmanda da Radamel Falcao'nun sakatlığı sebebiyle ileri uçta Diagne oynadı. Forvet arkasında ise Emre Kılınç, Emre Akbaba ve Feghouli üçlüsü görev yaptı. Orta sahanın merkezinde Taylan'ın partneri olarak Ömer Bayram tercih edildi.

Donk stoperde oynayacak

Luyindama'nın yokluğunda savunmanın göbeğinde Marcao'nun yanında Donk denenirken, sol bekte Saracchi, sağ bekte Linnes oynadı. Kalede ise Fatih Öztürk forma giyecek. Terim, Kayserispor karşısında hücuma, pozisyona ve önde baskıya yönelik bir oyun anlayışı düşünüyor.



