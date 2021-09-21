Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray , Süper Lig 'in 6'ncı haftasında Yukatel Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda pas ve top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

CICALDAU, HALİL DERVİŞOĞLU VE BERKAN KUTLU, KADROYA ALINMADI

Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu da belli oldu. Sarı-kırmızılı ekipte geçtiğimiz hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan Alexandru Cicaldau, Halil Dervişoğlu ve Berkan Kutlu, Yukatel Kayserispor maçı kafilesinde yer almadı. Galatasaray'ın kafilesinde yer alan isimler şu şekilde;

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mostafa Mohamed, Gustavo Assunçao, İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk

Sarı-kırmızılı ekip, Yukatel Kayserispor maçı için bugün saat 17.15'te Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçuşla Kayseri'ye hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

DHA