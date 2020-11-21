Galatasaray, Kayserispor hazırlıklarına devam etti

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı. Daha sonra pas oyunları oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Peter Etebo ve Radamel Falcao’nun tedavisine devam edildi.

Covid-19 testleri pozitif çıkan beş oyuncu izolasyon, tedavi ve takip programları; Sağlık Bakanlığı, UEFA, ilgili futbol federasyonları ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun protokolleri doğrultusunda uygulanmaya devam etti.

Galatasaray, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın akşam yapacağı idmanla tamamlayarak mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girecek.