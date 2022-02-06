Galatasaray - Kayseri maç sonucu: 4-0

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, maça Büşra Kenet, Elanur Laçin, Elif Kesgin, Birgül Sadıkoğlu, Didem Dülber, Ijeoma Daniels, Andiolo Ongnomo, Serpil Özer, Milica Denda, Angie Telles ve Samia Adam 11’iyle başladı.
Karşılaşmanın ilk yarısını 37. dakikada Sibel’in attığı golle 1-0 üstün tamamlayan Galatasaray Kadın Futbol Takımı, ikinci yarıda ise 3 gol buldu. Golleri 51. dakikada yeni transfer Birgül, 67. dakikada Milica, 90+2’de ise Sibel kaydetti.
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Yeşilova Kemal Aktaş Sahası’nda oynanan mücadeleden 4-0 galip ayrıldı. Üst üste üçüncü galibiyeti elde eden Galatasaray, ligde puanını 17’ye yükseltti.
Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2021-2022 Sezonu 11. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.