Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Ömer Bayram, Kasımpaşa galibiyetini yayıncı kuruluşa değerlendirdi. 3 puana odaklandıklarını belirten Ömer, şu ifadeleri kullandı:

''Öncelikle şehitlerimizden ötürü milletimizin başı sağolsun. Bu şartlarda oynamaya alışık değiliz. İç sahada topu kontrol eden, paslaşan bir takımız. Ancak bu şartlara rağmen bu skoru elde etmek önemliydi.''

''Ne gerekiyorsa yaptık 3 puanı almak için. Biz bugün 3 puana odaklandık. Güzel bir maç oldu diyemeyeceğim ama önemli olan 3 puandı. Mutluyuz. Kasımpaşa'ya da başarılar diliyorum.''







