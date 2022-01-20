Galatasaray-Kasımpaşa maçının yardımcı hakemi değişti

Spor Toto Süper Lig 'in 22. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında yarın oynanacak maçta yardımcı hakem değişikliği yapıldı. Yardımcı hakem Ata Yıldırım’ın yerine Yusuf Bozdoğan görevlendirildi.
TFF'den yapılan açıklama şöyle;
Süper Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. Haftasında Galatasaray A.Ş. ile Kasımpaşa A.Ş. takımları arasındaki müsabakada yardımcı hakem değişikliği yapıldı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada yardımcı hakem Ata Yıldırım’ın Malatya’daki kötü hava şartları sebebiyle İstanbul’a uçamayacak olmasından dolayı yerine Yusuf Bozdoğan görevlendirildi.