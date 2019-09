Galatasaray, Süper Lig’de 4. haftanın açılış maçında, Türk Telekom Stadı'nda Kasımpaşa’yı konuk edecek. Süper Lig’in geride kalan bölümünde bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Galatasaray’ın 4 puanı bulunuyor. Yaptığı 3 maçın birinde berabere kalıp ikisini kaybeden Kasımpaşa ise 1 puana sahip. Kasımpaşa maçının biletleri büyük ölçüde tükendi. Kombine sahipleri de stada firesiz gelirse, Galatasaray’ı tribünde 50 bin kişi takip ederken; hem ilk kez Falcao’yu izleyecek hem de cezalı Fatih Terim’e tam destek verecek.

Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçını hangi şifresiz kanallar veriyor? Karşılaşmanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Galatasaray - Kasımpaşa maçının canlı yayınlanmasını beklenen yabancı kanallar

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

Galatasaray - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak müsabakayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi ise Fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray - Kasımpaşa ilk 11'ler

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Belhanda, Babel, Falcao

Kasımpaşa: Fatih, Hafez, Ben Youssef, Veysel, Popov, Khalili, Aytaç, İlhan, Hajradinovic, Ricardo Quaresma, Thiam

Galatasaray-Kasımpaşa maçına Misli.com'da canlı oyna

Fatih Terim cezalı

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcıları Ümit Davala ve Hasan Şaş, karşılaşma öncesinde cezalı durumda bulunuyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’in 3. haftasındaki Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle Fatih Terim’e 4 maç men cezası vermişti. PFDK, aynı karşılaşmada rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Ümit Davala’ya da 3 maç men cezası uygulamıştı. Galatasaray Kulübü, Fatih Terim’in cezasıyla ilgili Tahkim Kuruluna itirazda bulunurken, kurul cezayı 3 maça indirdi. Hasan Şaş da geçen sezonun 33. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçtan sonra 8 maç men cezası almıştı. Kasımpaşa maçında Galatasaray’ın başında yardımcı antrenör Levent Şahin yer alacak.

Falcao ve Lemina ilk maçına çıkacak

Galatasaray’ın yeni transferlerinden Radamel Falcao ile Mario Lemina, takımdaki ilk maçlarına çıkmaya hazırlanıyor. Teknik heyetin görev vermesi durumunda yıldız futbolcu Falcao ile Lemina, ilk kez bir maçta sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Ryan Babel’in üçlük hedefi

Son iki lig maçında iki gol atan Ryan Babel, Kasımpaşa karşısında seriyi sürdürüp Süper Lig’de ikinci kez üst üste üç maçta fileleri havalandırmak istiyor. Tecrübeli futbolcu geçen sezon da Beşiktaş formasıyla bunu başarmıştı.

Tüm gözler Quaresma’da

Beşiktaş’la yollarını ayırdıktan sonra Kasımpaşa’ya transfer olan, yeni takımıyla ilk maçına Ankaragücü karşısında çıkan Quaresma, ikinci devrede oyuna girmiş, ancak yenilgiyi önleyememişti. Portekizli yıldızın bugün ilk 11’de görev alması bekleniyor.

Üç futbolcu cezalı

Galatasaray’da kırmızı kart cezalısı olan üç futbolcu Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Ligin 2. haftasındaki Konyaspor karşılaşmasında doğrudan gördüğü kırmızı kart sonrası 2 maç ceza alan Jean Michael Seri ile 3. haftadaki İstikbal Mobilya Kayserispor müsabakasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kalan Emre Mor, Kasımpaşa maçının kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray’ın yeni transferlerinden Florin Andone de İngiltere’de forma giydiği Brighton’un Southampton ile oynadığı mücadelede gördüğü kırmızı kart sonrası 3 maç men cezası almıştı. 3 maçlık cezasının 2’sini Galatasaray’a transfer olmadan çeken Andone, Kasımpaşa karşılaşmasıyla cezasını tamamlayacak.

Sahasında bileği bükülmüyor

Galatasaray, Süper Lig’de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini yaşıyor. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı’nda çıktığı son 37 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı. Süper Lig’de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017’de 3-1’lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 37 müsabakanın 31’ini kazanırken, 6’sında berabere kaldı.

Galatasaray ile Kasımpaşa 31. randevuda

Galatasaray ile Kasımpaşa, Süper Lig’de 31. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 30 lig maçından 19’unu Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 5 kez galip geldi. Galatasaray’ın 62 golüne, Kasımpaşa 29 golle yanıt verdi. Geçen sezonki maçları Galatasaray, evinde ve deplasmanda aynı skorla 4-1 kazandı.

Türk Telekom Stadı’ndaki maçlar

Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011’de hizmete giren Türk Telekom Stadı’nda Süper Lig’de 8 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa’yı 6 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 2 kez 3 puana ulaştı. Taraflar arasında Türk Telekom Stadı’ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 30 kez filelerle buluştu, Galatasaray 18, Kasımpaşa 12 kez gol sevinci yaşadı.

En farklı skorlar

Galatasaray, galibiyet sayısı bakımından büyük üstünlük kurduğu rakibini bir kez 5-0, bir kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa ise 2013-2014 sezonunda Türk Telekom Stadı’ndaki maçta 4-0 galip geldi.